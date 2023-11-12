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Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
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Новости: Война
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Украинские оборонцы пытаются выморозить оккупантов из Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Силы обороны с наступлением холодов будут пытаться перебить российские цепочки поставок, чтобы "выморозить" оккупантов из Украины. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По словам спикера, погода вносит коррективы в ведение боевых действий, а дожди уменьшат возможность врага применять дроны и авиацию.

При этом, спикер отметил, что основной задачей украинские военные пока считают прерывание каналов снабжения, логистических сообщений тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

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"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды, дождей и морозов, мы их выморозим", — подчеркнул Фитьо.

Источник: УНН
Теги: война
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