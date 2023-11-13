13 ноября: Всемирный день доброты, День симфонического металла

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Инициатором события выступило созданное в 1997 году в Японии “Всемирное движение за доброту”, а первые мероприятия по случаю Всемирного дня доброты состоялись в 2000 году, пишет УНН.

Символом события является открытое сердце, которое нарисовал французский художник Орель.

По мнению некоторых медиков, у людей, которые делают добрые дела каждый день, лучший иммунитет, и они меньше болеют. Это объясняется повышением уровня лимфоцитов и расширением кровеносных сосудов, что улучшает работу сердца, а также повышением уровня серотонина и эндорфинов, которые помогают быстрее справляться со стрессом.

Любители тяжёлой музыки сегодня отмечают День симфонического металла — стиля, который сочетает классическую музыку с роком и хэви-металом.

Первые музыкальные работы в этом стиле в 1987 году представила группа Celtic Frost. Культовыми группами симфо-метала являются Nightwish, Haggard, Edenbridge, Therion, Amberian Dawn.

Характерным звучанием жанра является богатое сочетание клавишных, гитар, струнных, хоров, трубных органов и барабанов.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения’13 ноября отмечается Всемирный день слепых.

Событие установлено в честь рождения известного французского педагога Валентина Гаюи Гаюи первым, перед Брайлем, придумал специальный шрифт, который позволял читать и обучаться слепым людям.

Также педагог на личные средства открыл в 1784 году первую в мире школу для незрячих детей, которую назвал “Мастерской трудящихся слепых”.

Так же, по инициативе ВОЗ. С 2020 года сегодня проводятся мероприятия по случаю Дня действий против рака шейки матки.

Рак шейки матки возникает в результате неконтролируемого роста аномальных клеток в слизистой оболочке шейки матки, которая является частью женской репродуктивной системы. Его прежде всего вызывают постоянные инфекции вируса папилломы человека, которые относятся к группе высокого риска.

Несмотря на то, что рак шейки матки является одной из наиболее излечимых форм рака, он занимает четвертое место среди самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин в всем мире.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Иоанна Златоуста.

Человек родился в IV веке в Антиохии, был адвокатом и блестящим оратором. В 25 лет Иоанн принял христианство и уединился в пустыне.

Через несколько лет Иоанн вернулся в родной город, чтобы доносить до людей слово Божье. За свои блестящие проповеди получил прозвище Златоуст.

Был архиепископом Константинополя. Впоследствии попал в немилость, и был отправлен в ссылку в город Команы, где и умер в 407 году.

В 438 году мощи Иоанна Златоуста были перенесены в Константинополь.

Именины 13 ноября празднуют Иван, Антон, Леонид.