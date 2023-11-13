На итальянский остров Лампедуза прибыли еще 150 мигрантов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В воскресенье две группы мигрантов и беженцев соответственно, состоящие из 107 и 43 мигрантов и беженцев, прибыли на сицилийский остров Лампедуза после того, как их перехватили и сопроводили в порт или, во втором случае, спасли и взяли на борт итальянцы. Сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание Аnsa.

По сообщениям, первая группа людей из Сирии, Пакистана, Бангладеш и Египта отплыла из Завии в Ливии. Вторая, состоящая из житлей Судана, Эритреи и Эфиопии прибыла из Шеббы в Тунисе.

Число вновь прибывших увеличило число мигрантов и беженцев в первом центре приема до 354 человек.

В субботу 194 мигранта и беженца прибыли на Лампедузу четырьмя отдельными высадками, в том числе группа из 39 человек из Эритреи и Судана, которые были спасены патрульным катером финансовой полиции и шведским подразделением Frontex после того, как их лодка затонула в водах у острова.

Спасатели также обнаружили тело 28-летнего гражданина Эритреи.

Напомним

В сентябре этого года количество мигрантов превышало число житлей острова Лампедуза.