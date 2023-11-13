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Украинские войска усилили свои позиции на левом берегу Херсонщины - ISW

Украинские войска усилили свои позиции на левом берегу Херсонщины - ISW

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины добились усиления, хоть и незначительного, своих позиций на левом берегу Херсонской области. Об этом говорится в отчете отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Аналитики ISW считают, что российские войска 12 ноября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск— Сватово— Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские силы продвинулись к позициям к западу от Сергеевки (13 км к западу от Сватово). В то же время украинские войска 12 ноября также продолжали наступательные действия на рубеже Купянск— Сватово— Кременная и незначительно продвинулись вперед. На видео с геолокацией, опубликованном 12 ноября, видно, как украинские войска очищают российские позиции к югу от Первомайского (24 км к востоку от Куп’янска).

Кроме того, ISW не видит подтверждения продвижений россиян вблизи Бахмута и Авдеевки. Зато украинские войска недавно достигли незначительных успехов в западной части Донецкой области и, как сообщается, провели ограниченные наземные атаки 12 ноября. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 ноября, показывает, что украинские силы достигли незначительных успехов к северо-востоку от Никольского.

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Источник: УНН
Теги: война
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