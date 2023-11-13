Из сектора Газа за день эвакуировались больше 800 иностранцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В воскресенье через КПП «Рафах» из сектора Газа в Египет выбрались 826 обладателей иностранных паспортов. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на анонимного представителя египетской погранохраны, пиишет УНН.

12 ноября КПП «Рафах» открылся впервые после двухдневной паузы. Более 800 человек, а это рекордное число иностранцев, эвакуировавшихся из сектора Газа за один день. Таже были эвакуированы 9 тяжело раненых человек.

Впервые Египет начал пропускать иностранцев, по заранее сотавленным спискам, а также тяжело раненных, две недели тому.

Напомним

В Секторе Газа все еще остаются граждане Украины. По предварительным данным, озвученным до начала эвакуации, на территории находилось не менее 357 граждан Украины. 7 ноября Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины. Вторая группа покинула территорию 11 ноября (145 человек). Официально из Сектора газа всего эвакуировано 214 граждан Украины.