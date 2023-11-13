Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,08 0,0419  EUR: 38,54 0,0195 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6555

Из сектора Газа за день эвакуировались больше 800 иностранцев

Из сектора Газа за день эвакуировались больше 800 иностранцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В воскресенье через КПП «Рафах» из сектора Газа в Египет выбрались 826 обладателей иностранных паспортов. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на анонимного представителя египетской погранохраны, пиишет УНН.

12 ноября КПП «Рафах» открылся впервые после двухдневной паузы. Более 800 человек, а это рекордное число иностранцев, эвакуировавшихся из сектора Газа за один день. Таже были эвакуированы 9 тяжело раненых человек.

Впервые Египет начал пропускать иностранцев, по заранее сотавленным спискам, а также тяжело раненных, две недели тому.

Напомним

В Секторе Газа все еще остаются граждане Украины. По предварительным данным, озвученным до начала эвакуации, на территории находилось не менее 357 граждан Украины. 7 ноября Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины. Вторая группа покинула территорию 11 ноября (145 человек). Официально из Сектора газа всего эвакуировано 214 граждан Украины. 

Источник: УНН
Теги: эвакуация, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.