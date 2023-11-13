На Сицилии началось извержение вулкана Этна

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Sicilia, передает УНН.

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, эруптивная колонна поднялась на высоту около 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

За ситуацией следят эксперты из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании, которые наблюдают за самым высоким действующим вулканом Европы также с помощью анализа изображений с сети камер наблюдения.

Текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Эруптивные явления сопровождались постоянным ростом уровней «дрожания» Этны, что сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана.