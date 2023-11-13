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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Sicilia, передает УНН.

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, эруптивная колонна поднялась на высоту около 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

За ситуацией следят эксперты из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании, которые наблюдают за самым высоким действующим вулканом Европы также с помощью анализа изображений с сети камер наблюдения.

Текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Эруптивные явления сопровождались постоянным ростом уровней «дрожания» Этны, что сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана.

Источник: УНН
Теги: вулканы, извержение
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