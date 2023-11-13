Новости: Война
13 ноября 2023, 07:52 • Татьяна Юдина • 8280
Ситуация на морях: один носитель "калибров" находится в Средиземном море
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на утро 13 ноября в морях находится четыре вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет «калибр». Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Военно-морских Сил ВСУ.
Детали
В Черном море находится 1 вражеский корабль;
в Азовском море 1 вражеский корабль;
в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
За сутки, в интересах рф, проход по керченскому проливу осуществили:
в Азовское море –3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор;
в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
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Источник: УНН
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