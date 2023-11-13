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За сутки украинские военные уничтожили 800 оккупантов

За сутки украинские военные уничтожили 800 оккупантов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Общие боевые потери противника по состоянию на 13 ноября ориентировочно составляют 311 550 человек. За сутки украинские защитники уничтожили 800 оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную Генеральным штабом ВСУ.

Также уничтожено:

  • танков - 5354 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 10079 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 7569 (+10) ед,
  • РСЗО – 881 (+0) ед,
  • средства ПВО - 580 (+0) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2),
  • крылатые ракеты - 1561 (+1),
  • корабли/катера - 22 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9949 (+5) ед,
  • специальная техника - 1079 (+1)

Данные неокончательные.

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Источник: УНН
Теги: война
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