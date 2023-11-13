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Армия рф с вечера дважды обстреляла Никопольщину - ОВА

Армия рф с вечера дважды обстреляла Никопольщину - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска с вечера 12 ноября дважды обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"С вечера агрессор дважды обстрелял Никопольщину. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Выпустил более полудесятка снарядов. Пораженные территории еще обследуют. Выясняют последствия атак. Но главное, что невредимы люди", - написал Лысак в Telegram.

В остальных районах Днепропетровской области обошлось без вражеских ударов, отметил он.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
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