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По Херсонской области россияне выпустили 279 снарядов, есть жертва - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 279 снарядов, есть жертва - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 53 раза, есть погибший и раненый, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - сообщил Прокудин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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