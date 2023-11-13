Из-за атаки рф на Харьков есть повреждения в развлекательном комплексе - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска во время удара по Харькову вечером 12 ноября попали в землю возле одного из развлекательных комплексов, повреждены ворота, а также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно из С-300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты области. В частности, под огнем оккупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлинск, Купянск-Узловой, Синьковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, отметил он.

"Пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксировано", - сообщил Синегубов.

"На Купянском направлении наши защитники за сутки отбили 11 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Кисловки", - указал глава ОГА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.