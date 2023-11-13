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Оккупанты ранили еще трех человек в Авдеевке - ОВА

Оккупанты ранили еще трех человек в Авдеевке - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска ранили в Авдеевке Донецкой области еще трех человек, сообщил в понедельник и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Цитата

"За 12 ноября удалось установить информацию о 3 людях, которые были ранены ранее, - в Авдеевке", - написал Мороз в Telegram.

Детали

С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1769 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4297.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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