Враг бил из авиации по Орехову и Роботино и атаковал беспилотниками Левадное - Запорожская ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. россияне за прошедшие сутки нанесли 57 ударов по Запорожской области, в частности, атаковали Левадное и атаковали с авиации Орехов и Роботино. Пострадавших нет. Об этом в понедельник сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Цитата

«Военнослужащие рф попали по 21 населенному пункту Запорожской области - зафиксировано 57 ударов», - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, оккупанты били из авиации по Орехову и Роботино и атаковали беспилотниками Левадное.

54 вражеских артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавней.

«Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома», - отметил Малашко.

Дополнение

11 ноября оккупанты нанесли 87 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов военнослужащими рф мирных общин повреждены дома и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.