Армия рф ночью била по Николаевской области из артиллерии - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 13 ноября ударили из артиллерии по Куцурубской громаде в Николаевской области, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"Вчера, 12 ноября, в 23:03, 23:51 и сегодня ночью, 13 ноября, в 00:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по селам Солончаки и Днепровское Куцурубской громады. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

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Также вчера, 12 ноября, в 08:46, по словам главы ОВА, зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел по городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил он.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.