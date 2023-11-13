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Атака рф на Харьков: на месте попадания обнаружили фрагменты ракеты С-300

Атака рф на Харьков: на месте попадания обнаружили фрагменты ракеты С-300

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На месте удара армии рф по Харькову вечером 12 ноября правоохранители нашли фрагменты вражеской ракеты типа С-300. Харьковская областная прокуратура обнародовала фотографии с места удара, сообщает УНН.

Цитата

«12 ноября примерно в 19:30 враг нанес ракетный удар по Шевченковскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание на территорию гражданского объекта — одного из развлекательных комплексов. Повреждены крыши и каркасы зданий. На месте правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее

УНН сообщал, что в результате вражеского удара по Харькову предварительно никто не пострадал.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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