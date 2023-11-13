В Луганской области враг атакует, задействовав авиацию и технику - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Луганской области российские войска атакуют, задействовав авиацию и значительную часть наземной техники, под огнем врага - Макеевка и Невское, сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

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"Противник атакует, задействовав авиацию и значительную часть наземной техники. Пытается воспользоваться преимуществом до наступления холодов. Впрочем, только за вчера отбиты четыре его атаки вблизи Новоегоровки на Сватовщине. Это село, а также Белогоровка и территория Серебрянского леса, подверглись и ударам с неба. От обстрелов пострадали населенные пункты, где еще остаются люди. Это, в частности, Невское и Макеевка", - сообщил Лысогор в Telegram.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.