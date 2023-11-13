россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские войска ночью обстреляли Сумскую область из минометов, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.

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"Ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады (4 взрыва)", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки в целом враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.