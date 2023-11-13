На войне в Украине погиб грузинский доброволец

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине на фронте погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе. Об этом сообщил руководитель грузинской группы в украинских ССО Вано Надирадзе в Facebook и грузинский филиал Радио Свобода, пишет УНН.

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"Самый сильный и талантливый грузинский офицер героически погиб два дня назад, мы просто не писали, пока родные не узнали. Ираклий Курцикидзе оставил Украине большое имя, брат, ради Грузии...", - написал Надирадзе.

Радио Свобода отмечает, что в министерстве иностранных дел подтвердили смерть Ираклия Курцикидзе.

Дополнение

С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне украинских вооруженных сил.

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