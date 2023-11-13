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Польша развернула новый танковый батальон неподалеку от границы с беларусью

Польша развернула новый танковый батальон неподалеку от границы с беларусью

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 12 ноября открыл новую воинскую часть в Чартаево в Подляском воеводстве, граничащем с беларусью. Речь идет о новом танковом батальоне, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Польши.

Цитата

"Мы осознаем угрозы. Мы прекрасно осознаем, что кремлевские правители начали войну, потому что хотят отстроить российскую империю. Это всегда было опасно для народов, которые жили по соседству. Поэтому, чтобы не допустить нападения на нашу Родину, мы укрепляем Войско Польское и основываем новые воинские части. Этот танковый батальон здесь, в Семятичах, будет оснащен танками К2. Это современные танки, которые созданы в 21 веке", – сказал Блащак.

Детали

Создание этой бригады, указывают в МО Польши, значительно усилит боевой потенциал вооруженных сил Польши на ключевом направлении обороны так называемого «Бебжанского» района. Это территория особого значения для системы обороны и территориального единства северо-восточной Польши, отметили в Минобороны Польши.

Дополнение

Как сообщалось, Польша хочет усилить границу с беларусью вертолетами Apache и танками Abrams.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Польша, Беларусь, оборона
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