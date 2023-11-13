Украина усилила атаки на военные объекты рф - ISW

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина усилила нападения на российские военные объекты на оккупированных территориях и в рф, говорится в новом отчете Института изучения войны, информирует УНН.

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«Судя по всему, Украина активизирует нападения на российские военные объекты, объекты материально-технического обеспечения и другие важные объекты в тылу на оккупированных территориях Украины и россии», - говорится в сообщении.

Детали

Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский военный штаб в оккупированном Мелитополе (Запорожская область), в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников фсб и росгвардии россии. Перед этим, как сообщается, украинские партизаны ликвидировали бывшего начальника так называемой «народной милиции лнр» 8 ноября.

Также ударили по российской военной базе во временно оккупированном Скадовске Херсонской области и средствам Черноморского флота в Крыму 9 ноября.

Специалисты Института отмечают, что украинские спецслужбы проводят ударную кампанию по оккупированному Крыму с лета 2023 года.

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