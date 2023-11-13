В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Штат Вайоминг в США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об этом событии. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет УНН.

Цитата

«Штат Вайоминг стал 32-м штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде. Спасибо губернатору штата Вайоминг Марку Гордону за солидарность с Украиной», - отметила госпожа посол.

Детали

Маркарова также выразила благодарность активной украинской общине в США за организацию памятных просветительских мероприятий, повышающих осведомленность общественности об этих событиях.

В то же время она пригласила присоединиться к зажиганию свечи памяти в Вашингтоне в субботу, 25 ноября, у мемориала жертвам Голодомора.

Напомним

Как писал УНН 2 ноября, три штата – Вашингтон, Мэриленд и Аризона – присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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