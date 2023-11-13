Украинские шпажистки впервые за семь лет завоевали "золото" на Кубке мира

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет завоевала "золото" на Кубке мира, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

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"Украинские шпажистки Влада Харькова, Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура и Инна Бровко завоевали командное золото Кубка мира в итальянском Леньяно, победив в финале-триллере сборную Южной Кореи - 41:40", - указали в НОК.

Это первое за семь лет командное "золото" украинских шпажисток на Кубке мира.

В 1/8 подопечные Богдана Никишина победили сильную сборную Эстонии (39:34), в 1/4 заставили сложить оружие команду бронзовых медалисток Олимпиады-2020 и действующих вице-чемпионок мира представительниц Италии (45:36), а в полуфинале одолели Гонконг (45:40).

Финальный поединок против лидеров мирового рейтинга кореянок превратился в триллер, в котором украинские шпажистки сначала уступали четырьмя уколами, затем вели шесть. В итоге основное время завершилось с равным счетом и судьбу золота решила дополнительная минута, в которую чемпионка Европы Влада Харькова сумела вырвать победу для Украины (41:40).

Напомним

Украинская саблистка Ольга Харлан стала второй на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Алжире. Это ее первая медаль в сезоне.