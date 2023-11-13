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Оккупационный полицейский, машина которого подорвалась в Мариуполе, погиб в больнице - Андрющенко

Оккупационный полицейский, машина которого подорвалась в Мариуполе, погиб в больнице - Андрющенко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе один из полицейских оккупационного корпуса, машина которого подорвалась 10 ноября, умер в больнице. Об этом сообщил в понедельник советник мэра города Петр Андрющенко со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Цитата

«Утро начинаем с хороших новостей. Российские ресурсы подтверждают не только подрыв авто российского полицейского, но его гибель в больнице. Прекрасная новость. Не говоря об увеличении счета "русские VS МСпротив" в пользу сопротивления», - написал Андрющенко в Telegram.

Ранее

Как сообщал УНН, 10 ноября во временно занятом оккупантами Мариуполе произошел взрыв, была взорвана машина одного из полицейских оккупационного корпуса. 

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Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Россия, Украина, оккупация, война
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