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Нашли мертвым в доме: на Житомирщине полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка

Нашли мертвым в доме: на Житомирщине полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Малине Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя города. 12 ноября 16-летнего парня нашли мертвым в доме. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, передает УНН.

Цитата

«12 ноября в отделение полиции №1 (Малин) Коростенского райуправления поступило сообщение от фельдшера скорой о том, что в доме обнаружено тело несовершеннолетнего жителя г. Малина», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, предварительно установила, что признаков насильственной смерти не обнаружено, вероятно смерть наступила из-за отравления угарным газом.

После получения выводов экспертизы будет дана квалификация события. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Источник: УНН
Теги: полиция, дети, смерть, Житомир и Житомирская область
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