Эрдоган - премьеру Израиля: "Нетаньяху, ты должен знать, что уходишь"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что тому придется уйти, вероятно имея в виду завершение политической карьеры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на France 24.

Детали

В речи в Стамбуле в воскресенье Эрдоган, как сообщается, "излил гнев" на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в комментариях, которые транслировали в прямом эфире турецкого телевидения.

"Эй, Нетаньяху, это твои хорошие дни, тебя ждут еще другие дни... Нетаньяху, ты должен знать, что уходишь", - сказал Эрдоган, который перед этим называл израильского лидера "больше не тем, с кем можно говорить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден и его помощники предполагают, что Нетаньяху может не удержаться на посту - Politico

По данным турецких СМИ, лидер Турции отметил, что Нетаньяху якобы "нервничает" из-за заявлений некоторых мировых лидеров в отношении Израиля.

"Я читаю, что Нетаньяху взял с собой двух своих министров и вчера сделал заявление для прессы. Он был очень обеспокоен. Заявления президента Франции Макрона его очень обеспокоили. Эр-Риядский саммит его очень обеспокоил", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также обратил внимание на чрезвычайный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, состоявшийся в Эр-Рияде в эти выходные, как на демонстрацию единой и солидарной позиции всего исламского мира против действий Израиля.

Напомним

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответе журналистам, касательно вопроса роли Турции и взаимодействия с США в урегулировании израильско-палестинской войны, заявил, что не очень хорошо бы выглядело, если бы он звонил Байдену.