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На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал водитель "скорой"

На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал водитель "скорой"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате обстрелов российских войск поселка Антоновка Херсонской области 12 ноября ранения получил водитель машины экстренной медицинской помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Цитата

«В Антоновке в результате российского удара пострадал водитель “скорой”. 60-летний мужчина получил ранения вчера около 16:30. Он попал под вражеский обстрел, когда находился во дворе собственного дома», - говорится в сообщении.

Детали

13 ноября мужчина обратился за медицинской помощью. У него, как сообщается, диагностировали взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение подбородка.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 53 раза, есть погибший.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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