В Украине возобновляют оценивание судей. Будут проверять, соответствуют ли занимаемой должности

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С сегодняшнего дня начинает работу группа экспертов, которая будет проводить оценку судей на соответствие занимаемой должности. Проверят более 1800 судей. Об этом сообщает Высшая квалификационная комиссия судей Украины, пишет УНН.

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«Друзья, сегодня, 13 ноября 2023 года, Комиссия возобновляет квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Детали

Такое оценивание должны пройти 1 884 судьи местных и апелляционных судов со всей Украины. Кому-то придется эту процедуру начинать со сдачи экзамена (109 человек), а подавляющее большинство (1 775 человек) допущены ко второму этапу – исследования досье и проведения собеседования.

К этапу собеседований привлекают Общественный совет добропорядочности, который поможет Комиссии проверить, соответствует ли судья или кандидат на эту должность критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Комиссия накануне согласовала перечень индикаторов, свидетельствующих о несоответствии занимаемой должности.

«Считаю это важным и необходимым шагом, ведь перечень индикаторов, указывающих на недобропорядочность, и принципы их оценивания обеспечат единый подход к данной процедуре и повысят ее транспарентность. При этом Комиссия совместно с ОСД и в дальнейшем будет работать над совершенствованием таких индикаторов», – отметил заместитель Председателя Комиссии Руслан Сидорович.

Квалификационное оценивание судей начнется с работы трех коллегий Комиссии. В первый день запланировано проведение собеседований с девятью судьями.

Дополнение

10 ноября завершилось формирование Консультативной группы экспертов, которая будет проводить оценку кандидатов в Конституционный суд Украины.