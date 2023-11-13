В россии сообщили о переброске войск рф на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Вскоре новость "аннулировали"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российские госинформагентства сегодня опубликовали информацию о "перегруппировке" группы "Днепр" армии рф на "более выгодные позиции к востоку от Днепра". Через несколько минут новость "аннулировали", передает УНН.

Детали

"Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления", - как сообщали росСМИ и телеграм-каналы, говорилось в сообщении.

Как отмечает "Настоящее время", через несколько минут пост из телеграм-канала одного из росгосинформагентств был удален, а в телеграм-канале другого росгосинформагентства появилось сообщение, что новость ошибочна.

"Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям", – написано в телеграм-канале.

Напомним

Как сообщалось в отчете ISW, украинские войска усилили свои позиции на левом берегу Херсонской области.