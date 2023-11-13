"Копилка здоровья": при поддержке "МХП-Громаді" врачи Охматдета обследовали более 300 детей

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Специалисты столичного «Охматдета» при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" обследовали более 300 детей Тростянецкой общины Винницкой области. Об этом сообщает Тростянецкая поселковая территориальная община, передает УНН.

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«При поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", в рамках проекта - “Копилка здоровья’”, при содействии поселкового совета, в Тростянец приехала бригада лучших врачей Национальной детской специализированной больницы МЗ Украины “Охматдет”.

Врачи 15 педиатрических направлений — гастроэнтеролог, аллерголог, хирург, невролог, психолог, ортопед, гематолог, инфекционист, офтальмолог и другие осмотрели всех желающих детей в возрасте от 3-х месяцев до 18 лет», - говорится в сообщении.

Прием организовали в опорном учреждении громады - лицее пгт Тростянец, чтобы не отвлекать местную больницу от основной работы и чтобы детям была более привычная атмосфера.

Специалисты столичного медучреждения на дорогостоящем оборудовании, приобретенном Благотворительным фондом “МХП-Громаді”, проводили лабораторные обследования, в частности, анализ крови по 24 параметрам, результат которого получали через 1 час.

Кроме того, дети проходили обследование на современном электрокардиографе и приборе ультразвуковой диагностики.

Так, в течение двухдневной работы «поликлиники на выезде» было осмотрено около 320 детей общины.

Добавим, что в течение последнего года специалисты “Охматдета” провели почти более полусотни подобных выездных консультаций. Команда детских врачей выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ "МХП-Громаді".

Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.

«Мы с партнерами намерены продолжать этот проект и в дальнейшем, потому что именно сейчас важно идти на опережение: не дать последствиям войны негативно повлиять на здоровье наших детей. Для этого должны вовремя заметить малейшие признаки патологий, остановить их развитие и осуществить профилактику», - комментируют в «МХП-Громаді».

Справка

«МХП-Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.