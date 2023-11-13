КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Польше сегодня состоится первое заседание новоизбранного Сейма и Сената. На первом заседании спикер-старейшина Сейма примет присягу от 460 депутатов, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

По решению президента Польши Анджея Дуды 13 ноября состоится первое заседание Сейма X созыва, которое откроет спикер-старейшина Марек Савицкий из «Польской крестьянской партии».

Согласно Регламенту Сейма, спикер-старейшина примет присягу от 460 депутатов. Затем проведет выборы спикера палаты. На первом заседании Сейма также будут избраны 20 секретарей, кандидатуры которых предложит президиум палаты. Депутаты также выберут 16 членов Государственного трибунала и двух заместителей председателя Сейма.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как сообщается, подаст заявление об отставке своего правительства.

В 16:00 начнется первое заседание Сената 11-го созыва, которое откроет Анджей Дуда. Он передаст руководство заседанием спикеру-старейшине, Михалу Севериньскому, самому старшему по возрасту сенатору от партии «Право и Справедливость». Спикер-старейшина принесет присягу и назначит троих секретарей из числа самых молодых сенаторов. С их помощью он примет сенаторскую присягу и проведет выборы спикера Сената. Новый спикер принесет присягу и примет кресло от старшего спикера, после чего проведет выборы заместителей спикера и секретарей Сената при содействии секретарей первого заседания.

Дополнение

После парламентских выборов в Польше 6 ноября президент страны Анджей Дуда поручил миссию формирования правительства представителю "ПиС" Матеушу Моравецкому.

Дуда отметил, что если представитель "ПиС" не сможет сформировать правительство, согласно Конституции, Сейм выберет кандидата на должность премьер-министра, и он немедленно назначит его на эту должность. Если Сейм не сформирует правительство, президент в течение 14 дней назначает премьер-министра и, по его просьбе, членов правительства и принимает от них присягу.