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Законопроект о "военном НДФЛ" направлен на подпись Президенту

Законопроект о "военном НДФЛ" направлен на подпись Президенту

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект №10037, предусматривающий перенаправление "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный. Закон направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку проекта закона.

Детали

13 ноября законопроект возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

«Что-то мне подсказывает, что в отличие от большинства законов, этот будет подписан очень быстро», - прокомментировал документ у себя в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Дополнение

8 ноября Законопроект №10037 о перенаправлении так называемого военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный проголосован Верховной Радой в целом в повторном втором чтении.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это позволит в следующем году дополнительно направить на военные нужды 96 млрд грн.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский
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