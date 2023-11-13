Доктора философии с приспешницей задержали за съемку последствий "прилетов" по Киеву и Черкассам и "охоту" на Patriot

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot и фотографировали последствия "прилетов" по Киеву и Черкассам, пишет УНН.

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"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак рф в Киеве и Черкассах. По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинской ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов", - сообщили в СБУ.

Детали

Как указали в СБУ, оба фигуранта были задержаны.

Установлено, что после ракетной атаки рф по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину рф, который проживает в Киеве.

По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских высших учебных заведений. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт, сообщили в СБУ. Вскоре он, как указано, вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения рф начал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.

Во время обысков в квартирах фигурантов было обнаружено: запрещенную символику страны-агрессора; сувенирную продукцию с фотографиями путина; паспорт гражданина рф; мобильные телефоны.

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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