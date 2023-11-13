Украина успешно адаптировала комплексы "Бук-М1" под американские ракеты: в Воздушных силах рассказали детали

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Советские ЗРК “Бук-М1”, которые применяет украинская противовоздушная оборона, удалось переоборудовать под американские ракеты. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Radio NV, передает УНН.

Детали

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, западные партнеры объявили, что модифицированные комплексы ПВО с американскими ракетами прошли испытания на полигоне в США, имея хороший результат.

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«Есть объявление от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты и могут усилить нашу противовоздушную оборону», - рассказал Игнат.

Он также отметил, что рф производит ракеты к комплексам Бук-М1 и С-300, соответственно Украине нужно искать способы "скрещивания советского с американским".

«Нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским. Они [защищают], пусть и на небольшом радиусе», — сказал Игнат.

Также, по его словам, Украине нужно большое количество, как «Буков», подстроенных под американские ракеты, так и систем HAWK, которые хоть и являются морально устаревшими, но были модернизированы и уже показывают результат в Украине.

Ранее

Юрий Игнат в эфире телемарафона отмечал, что «Буки будут оснащены американскими ракетами, которые будут защищать наше воздушное пространство».

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