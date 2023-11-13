Белый дом: восстановление военных связей между США и Китаем будет в топе саммита Байдена и Си Цзиньпина

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Главным пунктом встречи президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября будет восстановление военных связей с КНР. Об этом, в программах CNN и CBS, накануне встречи Байдена с китайским лидером, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

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«Президент полон решимости восстановить связи между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США», - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS в «Face the Nation».

Салливан отметил, что следует восстановить военную горячую линию между высшими должностными лицами обороны «вплоть до тактического, оперативного уровня».

Кроме того, чиновник подчеркнул, что тема Ирана также стоит на повестке дня встречи Байдена и Си в эту среду.

«Безусловно, вопрос ядерной программы Ирана и угрозы, которую она представляет, будут на повестке дня, как и угроза, которую Иран представляет для региональной стабильности, и угроза, которую он представляет для американских сил в регионе», - сказал Салливан.

Напомним

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября.

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