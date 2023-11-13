В минобороны рф отреагировали на рассылку сообщения о "переброске войск": заявили о "провокации"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В минобороны рф назвали "провокацией" рассылку сообщения о "переброске войск" рф на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра минобороны россии является провокацией", - заявили в мо рф в комментарии для росСМИ.

Это сообщение одно из росгосинформагентств могло получить от фейкового аккаунта минобороны рф, который якобы "ведут с территории Украины", сообщает проект "Осторожно, новости" со ссылкой на собеседника в госагентстве.

Ранее

В россии сообщили о переброске войск рф на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Вскоре новость "аннулировали".