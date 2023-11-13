россияне утром массированно обстреляли Авдеевку: в зоне поражения оказался район коксохимического завода

КИЕВ. 13 ноября. УНН. российские войска утром понедельника массированно обстреляли Авдеевку Донецкой области. Из-за обстрелов оккупантов за прошедшие сутки повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект. Об этом сообщил в понедельник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

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«На утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу — в зоне поражения район АКХЗ», - написал Мороз в Telegram.

Детали

Кроме того, за прошедшие сутки на Донецком направлении в Марьинской громаде под вражескими обстрелами оказались Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка.

На Горловском направлении в Соледарской громаде из-за атак российских войск повреждены 4 дома в Никифоровке, обстреляны Роздоловка, Васюковка и Миньковка. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание.

В Торецке, как сообщается, повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении также из-за обстрелов оккупантов повреждены 2 дома в Северске.

Дополнения

За 12 ноября удалось установить информацию о 3 людях, которые были ранены ранее в Авдеевке.