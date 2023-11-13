УНН ищет редактора ленты новостей

ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей на ночное время.

Требования:

• Опыт работы в интернет-СМИ;

• Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;

• Доскональное владение украинским и русским языками;

• Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;

• Желание работать на результат.

• Полная занятость.

Оплата труда: конкурентная.

Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме").