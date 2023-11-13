Новости: Политика
13 ноября 2023, 11:15 • УНН • 3585
УНН ищет редактора ленты новостей
ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей на ночное время.
Требования:
• Опыт работы в интернет-СМИ;
• Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;
• Доскональное владение украинским и русским языками;
• Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;
• Желание работать на результат.
• Полная занятость.
Оплата труда: конкурентная.
Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме").
Источник: УНН
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