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УНН ищет редактора ленты новостей

УНН ищет редактора ленты новостей

ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей на ночное время.

Требования:

• Опыт работы в интернет-СМИ;
• Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;
• Доскональное владение украинским и русским языками;
• Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;
• Желание работать на результат.
• Полная занятость.

Оплата труда: конкурентная.

Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме").

Источник: УНН
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