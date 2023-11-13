В плен за день сдались более десятка россиян на Таврическом направлении - Тарнавский

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Таврическом направлении за минувшие сутки в плен сдались более десятка российских оккупантов, сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Цитата

"Общие потери врага составили 455 человек, - отметил Тарнавский в Telegram. - Более десятка российских оккупантов вчера сдались в плен".

Детали

По данным командующего, наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач. Уничтожено 8 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистемы, 3 БпЛА. Также уничтожено 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены", - сообщил Тарнавский.

При этом, по его словам, в целом на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потери врага в живой силе значительно выросли - Тарнавский