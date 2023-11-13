Из-за непогоды без света частично остались восемь областей, в результате обстрела рф в Донецкой области была обесточена шахта

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала в выходные. В результате непогоды без электроэнергии частично остались жители восьми областей. В Донецкой области из-за обстрела обесточилась шахта, где находились 28 работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Последствия непогоды

В Днепропетровской области в результате сложных погодных условий электроснабжение отключалось в 293 населенных пунктах. Без света оставались более 77 тысяч потребителей. Сейчас отключенными остаются 52 населенных пункта – более 7 тысяч потребителей.

На Сумщине из-за неблагоприятных погодных условий – без света более 1,2 тысячи потребителей. Также из-за сильных порывов ветра на утро 13 ноября оставались обесточенными местные жители в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Черниговской областях. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

На Днепропетровщине ураганом был поврежден наземный распределительный газопровод низкого давления – без газоснабжения остались жители частного сектора. В Минэнерго отметили, что утечки газа нет. Ведутся ремонтные работы.

Генерация

Энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем произведенной электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности, указали в ведомстве.

В краткосрочный ремонт выводился один блок ТЭС. Сейчас он переведен в резерв.

Последствия обстрелов

В Донецкой области из-за обстрела обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт. На момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

На Харьковщине энергетики восстановили свет для более 1,6 тысячи потребителей.

В Черниговской области из-за вражеских обстрелов полностью и частично обесточены 18 населенных пунктов.

Без света из-за боевых действий остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Экспорт/импорт

Экспорт электроэнергии за 11 и 12 ноября в Молдову, Словакию и Румынию суммарно составил 8 581 МВт*ч, импорт из Словакии и Румынии - 1965 МВт*ч.

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