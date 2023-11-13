Мошенники сейчас активнее, чем до начала вторжения рф - анализ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Уголовных производств о мошенничестве в этом году зафиксировано в 1,3 раза больше, чем в целом за предыдущие два года. При этом с начала осени открытых производств о мошенничестве стало существенно меньше - на 17%. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот», пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 73 160 уголовных производств о мошенничестве было зафиксировано за 10 месяцев 2023 года. Это в 1,3 раза больше случаев, чем в целом за предыдущие 2 года 2021-2022 - 55 933. При этом с начала осени новых производств стало существенно меньше - аж на 17%. В сентябре и октябре, в среднем, в месяц регистрировалось около 6,8 тысячи производств, а с мая по август 2023 года - 8,2 тысячи новых дел.

"Несмотря на этот спад, мошенники все еще активнее, чем до начала полномасштабного вторжения", - отмечают в "Опендатабот".

В 2021 году, в среднем, открывалось 2 тысячи дел по статье о мошенничестве.

Несмотря на растущую активность мошенников, доля дел, которая доходит до суда, как сообщается, уменьшилась. В частности, в 2023 году подозрение было вручено по каждому пятому делу, а в суд поступило лишь 16,5%. Для сравнения, за соответствующий период в 2021 году в суд доходило 30% от всех учтенных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень преступности в Украине за время войны снизился на 10-15% - глава МВД