Люди, которые находятся в укрытии Авдеевского коксохима, все еще не согласились на эвакуацию - Барабаш

Киев. 13 ноября. УНН. Работников Авдеевского коксохима, которые остаются на территории завода, в очередной раз попытаются уговорить на эвакуацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.

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«Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Не понятно, почему они там сидят. Я ни одного адекватного объяснения от них не услышал. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Надеюсь, люди примут решение», - сказал он.

Детали

Виталий Барабаш рассказал, что россияне продолжают проводить активные действия в том направлении, где расположен завод, хотя от самого Коксохима они еще далеко.

Напомним

В единственном уцелевшем укрытии завода находятся 17 местных жителей, которые пока не согласились на эвакуацию. В то же время, законодательство не предусматривает возможностей для принудительной эвакуации взрослого населения.