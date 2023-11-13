На Львовщине нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП: пострадали двое детей

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во Львовской области водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали четыре человека, среди которых два ребенка. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции во Львовской области, информирует УНН.

Детали

ДТП произошло 12 ноября, около 19.30, на автодороге «Тернополь-Львов» в селе Чижиков Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Mercedes Е220», 38-летний львовьянин, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движение. Там он столкнулся с автомобилем «Great Wall Hover», которым управлял 58-летний житель Волынской области, и автомобилем «Skoda Oktavia» под управлением 37-летнего жителя Золочева.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы водитель «Skoda Oktavia» и его пассажиры: пятилетний мальчик, десятилетняя девочка и 31-летняя женщина.

Отмечается, что водитель «Mercedes Е220» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве водитель совершил ДТП с 5 автомобилями и начал со всеми драться