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"Перегруппировка войск" рф с оккупированной части Херсонской области не зафиксирована - ЦНС

"Перегруппировка войск" рф с оккупированной части Херсонской области не зафиксирована - ЦНС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. россияне проводят информационную операцию против Украины и объявили о «перегруппировке войск», которая пока не зафиксирована, сообщили в понедельник в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины, и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонской области. Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - сообщили в ЦНС в Telegram.

Детали

При этом в ЦНС отметили, что "уход российских войск из Херсонской области – дело времени, и поэтому по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

Ранее

В россии сообщили о переброске войск рф на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Вскоре новость "аннулировали". А потом заявили о "провокации".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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