В Румынии сегодня открывают центр для обучения украинских пилотов на истребителях F-16

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открывают Европейский учебный центр F-16, где будут проходить обучение украинские пилоты. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Учебный центр расположен на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах к востоку от Бухареста.

На учениях инструкторов и технический персонал будет обеспечивать компания Lockheed - производитель F-16.

По оценкам, подготовка украинских пилотов на F-16 займет не менее полугода.

Дополнение

С инициативой создания учебного центра F-16 в Румынии выступили Нидерланды, предоставив от 12 до 18 самолетов F-16. Первые пять истребителей власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

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