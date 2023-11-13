Украина и поставки боеприпасов будут среди топ-тем встречи глав МИД ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина будет в центре повестки дня наряду с войной на Ближнем Востоке на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает Польское радио, пишет УНН.

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Помощь ЕС Украине и война на Ближнем Востоке - главные темы встречи в Брюсселе министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС, которая состоится 13 ноября. Ожидается, что дискуссия по Украине будет сосредоточена на финансовой и военной поддержке, включая поставки боеприпасов.

Как отмечает The Guardian, один из вопросов заключается в том, сможет ли ЕС выполнить свое обещание о поставках большого количества боеприпасов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибывшая на саммит, заявила: "Каким бы сильным ни был нынешний кризис на Ближнем Востоке, важно также противостоять геополитическим вызовам здесь, на местах… путин радуется драматической ситуации во всем мире".

"Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, мы продолжим расширять и увеличивать ее, особенно со стороны Федеративной Республики Германия, не только с целью зимней обороны на ближайшие недели и месяцы, когда понятно, что российский президент снова будет эксплуатировать потребности людей холодной зимой", - отметила глава МИД ФРГ.

"Наша поддержка также будет значительно расширена, особенно в следующем году", - подчеркнула Бербок.