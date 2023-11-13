12-й пакет санкций ЕС против рф могут представить позже на этой неделе - СМИ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Представление 12-го пакета санкций ЕС против россии ожидается позже на этой неделе, сообщил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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"Похоже, 12-й пакет санкций ЕС в отношении россии продолжает откладываться. Ожидается, что он будет представлен странам-членам ЕС позже на этой неделе", - написал Йозвяк в соцсети Х.

Дополнение

27 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС идет подготовка 12-го пакета санкций против рф, упомянув о российских алмазах как части предложения.

Впоследствии сообщалось, что Еврокомиссия должна в неделю, которая длилась с 6 по 12 ноября, представить предложения по новому пакету санкций против рф.

10 ноября в Еврокомиссии заявили, что дискуссии по 12-му пакету санкций ЕС против рф еще продолжаются, но ожидается, что его представление будет "очень скоро".