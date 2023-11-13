Риши Сунак уволил министра внутренних дел Британии на фоне критики и споров

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман после споров относительно контроля пропалестинского марша на улицах Лондона. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Премьер Британии Риши Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман в рамках кадровых перестановок в правительстве в понедельник, 13 ноября, после того, как министр выступила с подстрекательскими комментариями относительно контроля за пропалестинскими маршами в Лондоне.

Согласно информации СМИ, 43-летняя Браверман неоднократно вызывала споры на посту министра Кабинета министров Великобритании.

В последний раз в статье, в издании The Times, она обвинила лондонскую полицию в том, что та "играет в любимчиков" во время агрессивных протестов относительно противостояния Израиля и Газы, таким образом, поставив «под давление» Сунака.

Комментарии Браверман были также раскритикованы как разжигающие напряженность в преддверии пропалестинского марша в Лондоне в субботу, 11 ноября, в День памяти в Великобритании, который сопровождался беспорядками со стороны ультраправых протестующих.

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Справочно

Суэлла Браверман является ключевой фигурой правого крыла правящей Консервативной партии Великобритании, а также преданной сторонницей Brexite, из-за чего попадала в заголовки газет, в частности относительно своих планов депортировать искателей убежища в Руанду.

Эти планы Европейский суд по правам человека раскритиковал как «неприемлемые».

В сентябре 2022 года во время короткого премьерства бывшего премьер-министра Лисс Трасс, состоялась отставка Бравермана, но через шесть дней она была восстановлена в должности Риши Сунаком.

Вместе с тем, считаясь фаворитом партийного лидера среди правых Консервативной партии, министр попала в заголовки с экстремальными замечаниями об иммиграции и недавним описанием бездомности как «выбора образа жизни».

Как отмечает CNN, уход Браверман из правительства происходит на фоне того, что партия Риши Сунака пока остается достаточно непопулярной среди избирателей, - опросы показывают, что консерваторы дрейфуют к возможному катастрофическому поражению на выборах в следующем году.

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