Блокада на границе с Польшей: очередь до "Ягодина" с польской стороны оценили в около 30 км

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Протест польских перевозчиков перед пограничными переходами с Украиной в Люблинском воеводстве продолжается уже 8-й день. Очередь из грузовиков, ожидающих въезда к пограничному переходу в "Дорогуске", ведущему к украинскому "Ягодину", простирается примерно на 30 километров, со ссылкой на данные полиции сообщает Польское радио, пишет УНН.

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"Очередь из грузовиков, ожидающих въезда к пограничному переходу в Дорогуске, простирается примерно на 30 километров. В очереди стоят около 1 300 грузовиков. Время ожидания составляет около 200 часов. Что касается ночи, то она прошла спокойно. Никаких серьезных инцидентов не было. Мы не зафиксировали никаких вмешательств", - рассказала комиссар холмской полиции Ева Чиж о ситуации на польской трассе 12 перед Дорогуском.

Детали

Также есть очередь в направлении Гребенного на национальной дороге 17, рассказала Малгожата Павловска из отделения полиции в Томашуве. "Очередь грузовиков, ожидающих пересечения границы в направлении Украины, достигает около 28 километров. Последние грузовики ждут в селе Домброва Томашевская. В очереди стоят примерно 500 грузовиков. Время ожидания составляет 125 часов. О серьезных инцидентах, связанных с акцией протеста, не сообщается", - сказала Павловска.

Дополнение

Как указывает издание, протестующие перекрывают дорогу для большегрузного транспорта — каждый час пропускают по несколько грузовиков на выезд и въезд в страну.

Польские перевозчики хотят, среди прочего, запретить регистрацию транспортных компаний с иностранным капиталом в Польше и решить проблемы с украинской системой электронной очереди.

13 ноября представители Украины должны провести встречу с представителями польских властей и перевозчиками на границе с Польшей.