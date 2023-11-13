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Норвегия выделяет более 72 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины

Норвегия выделяет более 72 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Норвегия выделяет 1 млрд. норвежских крон (более 72 миллионов долларов) норвежским гуманитарным организациям для помощи Украине в прохождении зимнего периода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительство Норвегии.

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«Сейчас украинцы столкнулись с новой холодной зимой войны. Почти 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Жестокая российская агрессивная война против украинского народа продолжается с полной силой", - говорит министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр иностранных дел отмечает, что Норвегия продолжит оказывать экстренную помощь и защиту миллионам украинцев, которые живут в очень тяжелых условиях.

Средства направят на поддержку людей, которые потеряли жилье, на образование, медуслуги и психологическую поддержку. А также на защиту гражданского населения. Кроме того, Норвегия поможет в разминировании.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Норвегия, война, помощь
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