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Новости: Криминал и ЧП
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Наводчик российской ракеты на Харьковскую ОВА получил пожизненное

Наводчик российской ракеты на Харьковскую ОВА получил пожизненное

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мужчина, который навел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, получил приговор суда - пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Сегодня Киевский районный суд Харькова признал виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, суд признал виновным мужчину по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины. По данным следствия, мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове.

"Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию о ВСУ и инфраструктуре Харьковской области. В частности, 28 февраля 2022 года осужденный передал своей кураторке в москве информацию, что в здании ХОВА находятся украинские военные", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Следствием удара по Харьковской ОВА, указал Синегубов, стала гибель 31 человека. Здание Харьковской ОГА было почти полностью разрушено, отметил он.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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